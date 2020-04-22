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СНГ 22.04.2020 17:27

Зеленский видит у Саакашвили потенциал для поддержки правительства Украины - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с кабинетом министров и Верховной Радой, сообщает Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

Ранее в среду Саакашвили заявил, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в правительстве Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента, и связывает с его командой большие надежды для Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]