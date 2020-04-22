Зеленский видит у Саакашвили потенциал для поддержки правительства Украины - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с кабинетом министров и Верховной Радой, сообщает Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

Ранее в среду Саакашвили заявил, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в правительстве Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента, и связывает с его командой большие надежды для Украины.