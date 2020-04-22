Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8443 RUR   0.022 GBR   2.0883 TRY   0.2434

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI 10.01 47.64 Brent 19.33 -6.24

Погода в Баку

  ночь день

АПК 22.04.2020 17:33

Ветеринарные пункты в Азербайджане будут ликвидированы к 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О некоторых мерах по усовершенствованию услуг в ветеринарной сфере», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, деятельность ветеринарных управлений, находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства будет усовершенствована. При этом ветеринарные пункты, входящие в состав этих управлений будут поэтапно ликвидированы до 2022 года.

Кроме этого, Министерству сельского хозяйства и Агентству пищевой безопасности Азербайджана поручено в трехмесячный срок, в целях обеспечения здоровой конкуренции в ветеринарной сфере подготовить предложения по повышению профессионализма субъектов ветеринарии и увеличении их числа, и представить эти предложения президенту Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ВЕТЕРИНАРИЯ


Похожие новости


Уставный фонд Агентства инноваций увеличен до 954 тыс. манатов В Азербайджане создан Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом Президент Афганистана помиловал заключенных талибов ради мирного урегулирования в стране - пресс-служба В Таджикистане 2020-2040 годы объявлены Двадцатилетием развития естествознания и точных наук - указ президента В структуру Минтруда создаются 4 агентства Зеленский учредил День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]