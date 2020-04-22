Ветеринарные пункты в Азербайджане будут ликвидированы к 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О некоторых мерах по усовершенствованию услуг в ветеринарной сфере», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, деятельность ветеринарных управлений, находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства будет усовершенствована. При этом ветеринарные пункты, входящие в состав этих управлений будут поэтапно ликвидированы до 2022 года.

Кроме этого, Министерству сельского хозяйства и Агентству пищевой безопасности Азербайджана поручено в трехмесячный срок, в целях обеспечения здоровой конкуренции в ветеринарной сфере подготовить предложения по повышению профессионализма субъектов ветеринарии и увеличении их числа, и представить эти предложения президенту Азербайджана.

Б.Рустамбеков