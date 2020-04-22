Maersk мониторит ситуацию в связи с захватом пиратами членов экипажа зафрахтованного компанией контейнеровоза

Датская Maersk, являясь фрахтователем контейнеровоза "Tommi Ritscher", внимательно отслеживает ситуацию в связи с захватом пиратами членов экипажа судна, сообщили "Интерфаксу" в Maersk.

"Мы в Maersk внимательно мониторим ситуацию и предложили нашу полную поддержку судовладельцу и компаниям, осуществляющим технический и операционный менеджмент судна", - сказал собеседник агентства.

По данным Maersk, судовладельцем контейнеровоза "Tommi Ritscher" (4957 TEU) является Woollerton Shipping PTE LTD, технический менеджмент осуществляет компания "Transeste Schiffahrt", судно ходит под флагом Португалии.

В воскресенье у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на контейнеровоз "Tommi Ritscher". По данным российского посольства в республике, в заложниках у пиратов оказались три россиянина. Как сообщал "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Бенине Александр Чистяков, о требованиях пиратов "пока ничего не известно".

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты добрались до судна на катере. 11 членов экипажа "Tommi Ritscher" смогли закрыться в специальном защищенном помещении. Однако в то же время считается, что несколько членов экипажа не успели это сделать.

Освещающий безопасность в море портал Dryad Global отмечал, что члены экипажа - граждане РФ, Украины, Болгарии и Филиппин.

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру. Также она владеет рядом крупнейших в мире судов-контейнеровозов, а в целом ее флот насчитывает около 786 судов.