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Дальнее зарубежье 22.04.2020 21:03

Путин и Меркель в разговоре по телефону подчеркнули важность тесной координации усилий по борьбе с коронавирусом при участии ВОЗ - Кремль

Президент РФ Владимир в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил вопросы борьбы с коронавирусной пандемией, урегулирования в Донбассе, положение на мировом рынке нефти, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения. Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, была подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - информирует пресс-службы.

"Кроме того, затронуты вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]