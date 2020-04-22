Путин и Меркель в разговоре по телефону подчеркнули важность тесной координации усилий по борьбе с коронавирусом при участии ВОЗ - Кремль

Президент РФ Владимир в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил вопросы борьбы с коронавирусной пандемией, урегулирования в Донбассе, положение на мировом рынке нефти, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения. Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, была подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - информирует пресс-службы.

"Кроме того, затронуты вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.