Ресторанный бизнес во Франции в беде, несмотря на поддержку государства - Ассоциация профессиональных рестораторов

Ресторанному бизнесу во Франции, несмотря на поддержку со стороны государства, будет очень сложно продержаться без крупных потерь даже до июня, заявил глава французской Ассоциации профессиональных рестораторов Ален Фонтен.
"Если ресторанам будет разрешено открыться в конце июня, то мы будем в очень сложном положении, если в июле - то в чрезвычайно сложном, если только в августе - это будет конец", - сказал Фонтен "Интерфаксу".
"Если мы откроемся в мае, то мы сможем спасти большинство ресторанов - более 90%... В июне - ситуация будет хуже, в июле - она будет невыносимой, в августе - совсем плохой", - добавил он.
По его словам, ситуация для рестораторов будет ухудшаться, даже несмотря на предпринимаемая правительством страны меры.
"Президент Макрон до этого объяснил, что ни одна компания не обанкротится во Франции, и в итоге была введена беспрецедентная система (мер - ИФ) во Франции", - сказал он.
В частности, по его словам, у работодателей появилась возможность поместить всех своих сотрудников в категорию "частично безработных" посредством специальной платформы с тем, чтобы государство выплачивало около 80% от их зарплаты.
По его мнению, некоторые рестораторы уже испытывают серьезные фигансовые трудности, а многие смогли бы продержаться в лучшем случае при нынешних условиях до конца июня.
"И очевидно, что будут те (рестораторы - ИФ), которые вообще не смогут вновь открыть свои заведения, потому что это будет невозможно с финансовой стороны", - указал Фонтен.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. После этой даты, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.
Он отметил, что те компании, которые способны работать, выполняя при этом действующие санитарные правила, должны продолжать это делать.
Французский лидер предупредил, что будет работать над оказанием дополнительной помощи бизнесу и наименее обеспеченным слоям населения. В особенности он намерен помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору, так как они не смогут быстро восстановиться от кризиса.
Масштабные публичные мероприятия во Франции будут запрещены минимум до середины июля.
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