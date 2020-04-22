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ТЭК 22.04.2020 18:33

Fitch сохранила прогнозы для цен на нефть и курсов валют, кроме фунта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1 и останется на этом же уровне через год. Единая европейская валюта в ближайшие два года будет стоить 0,9 евро/$1.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,1 юаня/$1, а на конец 2021 года - 7,2 юаня/$1.

Аналогичный прогнозы Fitch давала в начале апреля, когда проводила пересмотр прогноза мировой экономики на фоне расширения пандемии COVID-19.

В то же время курс фунта стерлингов аналитики агентства теперь ожидают на уровне $1,23 в этом и следующем году против $1,25 в начале месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ВАЛЮТА, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]