Fitch сохранила прогнозы для цен на нефть и курсов валют, кроме фунта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).
В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1 и останется на этом же уровне через год. Единая европейская валюта в ближайшие два года будет стоить 0,9 евро/$1.
Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,1 юаня/$1, а на конец 2021 года - 7,2 юаня/$1.
Аналогичный прогнозы Fitch давала в начале апреля, когда проводила пересмотр прогноза мировой экономики на фоне расширения пандемии COVID-19.
В то же время курс фунта стерлингов аналитики агентства теперь ожидают на уровне $1,23 в этом и следующем году против $1,25 в начале месяца.
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