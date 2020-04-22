Нефть дорожает после выхода данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $20,94 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 составляет $20,94 за баррель, что на $1,61 (8,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,84 (24,55%) - до $14,41 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю повысились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 7,9 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали увеличения запасов нефти на 12,9 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, выросли на 13,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей.
Президент США Дональд Трамп сказал, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть.
"Самое действенное - это возобновить работу экономики страны... Это - намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что ещё он может предпринять для решения проблемы с нефтью.
Тем временем ОПЕК на своей странице в Twitter сообщил, что несколько министров стран ОПЕК+ во вторник провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти".
При этом, как сообщают арабские СМИ, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ не участвовали в неофициальной видеоконференции.
По информации СМИ, участники совещания обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договорённостях не сообщается.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель.
Мета пригласил Алиева посетить с визитом в Албанию
Баку призывает Ереван к реальным переговорам по Карабаху для предотвращения дальнейшего кровопролития – МИД Азербайджана
Армения срывает переговорный процесс по Карабаху - помощник президента Азербайджана
В интернет утекли 25 тыс. адресов электронной почты из Минздрава США и ВОЗ - газета
Границу с РФ с 20 апреля перешли около 550 граждан Азербайджана, они помещены на карантин - МИД
В Азербайджане выявлено 38 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных превысило 1,5 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
ЕС выделит макроэкономическую помощь странам-партнерам в связи с пандемией COVID-19
США по-прежнему готовы помочь Ирану в борьбе против коронавируса - Помпео
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell продолжает сотрудничать с «ASAN Xidmet», для обеспечения своевременных ответов на запросы граждан
Международный эксперт приглашает на вебинар "Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса"
Cостоялось первое общее онлайн-собрание Сaspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог