Макрон считает, что сейчас не время для расследования в отношении действий ВОЗ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает целесообразным в данный момент начинать расследование действий Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса, сообщает газета "Фигаро".
По ее данным, такое мнение французский лидер выразил в среду в ходе телефонного разговора с премьером Австралии Скоттом Моррисоном.
Между тем, Макрон признал, что в начале пандемии некоторые проблемы все же проявились. Однако, по его словам, "сейчас не время для того, чтобы говорить об этом".
Ранее Моррисон в ходе телефонной беседы с лидерами США, Франции и Германии выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.
В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как она реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.
"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.
Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в китайском Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.
"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.
Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.
По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.
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