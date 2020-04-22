Квоты по снижению добычи между НК России в рамках сделки ОПЕК+ не очень справедливы - главный экономист ВР

Пропорциональное распределение квот по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между российскими компаниями не очень справедливо, поскольку в сделке не учитывается конденсат, а его доля в добыче у компаний разная, заявил главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов в рамках онлайн-конференции Argus "Глобальный рынок нефти 2020: вызовы времени".
"То, что сделало Минэнерго, распространив универсальные квоты, что все сокращают одинаково, на мой взгляд, не обязательно является справедливым, потому что не надо забывать, что в соглашение ОПЕК+ не входит конденсат. И соответственно, если у компании конденсата в портфеле больше, чем у других, то они финансово оказываются в лучшей ситуации, если у всех добычу нефти ограничивать одинаково", - сказал он.
"Мне кажется, что если в России у разных компаний разный процент конденсата в портфеле, думаю, услышим от них совершенно справедливые замечания, что это надо учитывать, иначе это финансовая дискриминация", - добавил Дребенцов.
Отвечая на вопрос, не отпугнет ли иностранных инвесторов тот факт, что России нужно будет снижать добычу, Дребенцов сказал: "Мы, как компания ВР, являемся крупнейшим инвестором не только в российскую нефтяную добычу, но и крупнейшим инвестором в России (ВР владеет 19,5% крупнейшей нефтегазовой компании в РФ "Роснефть" - ИФ), и это не случайно".
"Россия с точки зрения нефтяного бизнеса остается наиболее привлекательным, доступным регионом для наращивания добычи. Именно из-за своей низкой себестоимости добычи, даже без преференций. ВР в России собирается быть надолго именно потому, что видим Россию как перспективный источник достаточно дешевой нефти", - сказал он.
Дребенцов также выразил мнение, что России будет не так просто снизить добычу, а затем восстановить ее, по сравнению с другими регионами. "Немного облегчает задачу то, что у нас на дворе апрель, а не октябрь-ноябрь, можно сократить добычу, законсервировать скважины так, чтобы оборудование не пострадало, хотя это все будет связано с затратами", - сказал он.
Главный экономист также выразил мнение, что в России можно было бы хранить излишки нефти в железнодорожных цистернах, поскольку в России не создано мощностей для долгосрочного хранения нефти.
"Свободных мощностей в России по хранению нефти и нефтепродуктов не очень много. Есть, конечно, ж/д цистерны, что не самое удобное. Но когда давно у "Транснефти" были узкие места в трубопроводах, 10% экспорта было по ж/д - наверное, цистерны сохранились. Но коммерческих запасов в РФ никто не создавал, и свободные мощности, насколько я понимаю, измеряются днями добычи", - резюмировал эксперт.
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