Итальянский отель потребовал у Минздрава Китая возместить ущерб от коронавируса

Отель De la Poste на горнолыжном курорте Кортина д`Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд города Беллуно иск к министерству здравоохранения Китая с требованием возместить ущерб, понесенный из-за коронавируса, сообщает британская газета Mirror.
В иске говорится, что отель был полностью забронирован до конца зимнего лыжного сезона, в том числе на самые популярные даты финала Кубка мира по лыжным гонкам в конце марта и на Пасху. Из-за вспышки коронавируса в Италии владелец был вынужден закрыть отель и полностью прекратить оказание услуг 12 марта, что привело к увольнению всего персонала и расторжению контрактов с поставщиками.
Истец требует определить меру ответственности министерства здравоохранения Китая за то, что оно несвоевременно информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении вируса и его опасности в период с ноября по декабрь 2019 года. Адвокат владельца отеля заявляет, что эти потери, как и нематериальный ущерб можно было бы предотвратить, если бы Китай вовремя предоставил информацию, и правительство Италии успело принять меры безопасности.
Как сообщает издание, ранее с аналогичным иском обратился в федеральный суд американский штат Миссури. В документе утверждается, что китайские чиновники несут ответственность за огромное число смертей, страдания и экономические потери, которые коронавирус принес миру.
Популярный у туристов Hotel De La Poste имеет категорию 4*, он расположен в здании XIX века в самом центре курорта Кортина д`Ампеццо. Стоимость размещения в сутки в зимний сезон составляет от 200 до 400 евро за стандартный двухместный номер.
Италия стала первой страной после Китая, где началась сильная вспышка коронавируса. Всего заболели более 180 тыс. человек, умерли более 24 тыс. При этом больше всего эпидемия затронула северные регионы страны, в том числе провинцию Венето, где расположен курорт Кортина д`Ампеццо.
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