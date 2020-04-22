Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8443 RUR   0.022 GBR   2.0883 TRY   0.2434

Цена на нефть

20.04   $/bbl WTI 10.01 47.64 Brent 19.33 -6.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2020 22:55

Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа госпитализированных и жертв Covid-19

Суточные показатели смертности от коронавируса в американском штате Нью-Йорк больше не повышаются, заявил губернатор Эндрю Куомо.

По его данным, 16 апреля в штате умерли 630 человек, 17 апреля - 540, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474.

"Эта цифра мучительно болезненна, но, по крайней мере, она больше не растет. Судя по всему, идёт плавное снижение", - сказал он в среду журналистам.

По словам губернатора, количество госпитализированных также продолжает снижаться. В настоящий момент в больницах Нью-Йорка находится 15 599 человек.

При этом Куомо отметил, что за последние сутки в госпитали поступили 1366 пациентов.

Как отмечает университет Джонса Хопкинса, в штате Нью-Йорк зафиксировано 258 589 случаев заражения Covid-19 и 19 118 летальных исходов. Почти 650 тыс. человек сдали анализы на коронавирус в штате.

Куомо также поделился своими впечатлениями о встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла во вторник. Он назвал ее "продуктивной" и "очень хорошей".

"Мы говорили честно. Мы обсуждали факты. Мы принимали решения, и у нас есть план на будущее",- сказал губернатор.

Он добавил, что "они здесь не к свадьбе готовятся".

"У нас обоих есть работа, которую необходимо делать. Давайте ее сделаем", - подчеркнул Куомо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса В штате Нью-Йорке из-за коронавируса закрылись предприятия непервостепенного характера Мэр Нью-Йорка намерен со вторника практически полностью приостановить ночную жизнь города В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19 Гостиница в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа в связи с непопулярностью президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]