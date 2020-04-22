Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа госпитализированных и жертв Covid-19

Суточные показатели смертности от коронавируса в американском штате Нью-Йорк больше не повышаются, заявил губернатор Эндрю Куомо.
По его данным, 16 апреля в штате умерли 630 человек, 17 апреля - 540, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474.
"Эта цифра мучительно болезненна, но, по крайней мере, она больше не растет. Судя по всему, идёт плавное снижение", - сказал он в среду журналистам.
По словам губернатора, количество госпитализированных также продолжает снижаться. В настоящий момент в больницах Нью-Йорка находится 15 599 человек.
При этом Куомо отметил, что за последние сутки в госпитали поступили 1366 пациентов.
Как отмечает университет Джонса Хопкинса, в штате Нью-Йорк зафиксировано 258 589 случаев заражения Covid-19 и 19 118 летальных исходов. Почти 650 тыс. человек сдали анализы на коронавирус в штате.
Куомо также поделился своими впечатлениями о встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла во вторник. Он назвал ее "продуктивной" и "очень хорошей".
"Мы говорили честно. Мы обсуждали факты. Мы принимали решения, и у нас есть план на будущее",- сказал губернатор.
Он добавил, что "они здесь не к свадьбе готовятся".
"У нас обоих есть работа, которую необходимо делать. Давайте ее сделаем", - подчеркнул Куомо.
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