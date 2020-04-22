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Транспорт и связь 22.04.2020 21:15

Продажи автомобилей в мире упадут на 22% в 2020г из-за коронавируса - IHS Markit

Продажи автомобилей на мировом рынке в 2020 году упадут на 22% из-за коронавируса, производство снизится на 21%, прогнозируют в IHS Markit.

В абсолютных цифрах реализация автомобилей в мире составит всего 70,3 млн штук в этом году из-за падения на основных авторынках - в Китае, США и Европе. Автозаводы в ключевых регионах все еще закрыты, и восстановление отрасли будет медленным, отмечается в отчете.

"Внезапный характер пандемии и ее последствия сильно сказываются на автомобильном секторе, уровень неопределенности относительно перспектив значимого глобального восстановления является беспрецедентным, - заявил исполнительный директор IHS Markit по прогнозированию спроса на автомобили в мире Колин Каучман. - Перспективы рынка неоднозначны, так как отложенный и разрушенный спрос сочетается с масштабным нарушением глобальных цепочек поставок".

Аналитики отмечают, что несмотря на возобновление работы большинства китайских предприятий, для полного восстановления авторынка в КНР потребуется время. Они прогнозируют падение продажи машин в стране в 2020 году почти на 16% - до 21 млн.

В США рынок легковых автомобилей, как ожидается, рухнет на 27%, до 12,5 млн, в Западной и Центральной Европе - на 25%, до 13,6 млн.

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Тэги: АВТОРЫНОК, IHS, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]