В Армении возбудили дело о незаконном обогащении против зятя экс-президента Саргсяна

Комитет государственных доходов (КГД) Армении обвинил зятя бывшего президента республики Сержа Саргсяна, экс-посла Армении при Святом Престоле в Португалии и на Мальте Микаела Минасяна в незаконном обогащении.

"Следственное управление Комитета государственных доходов возбудило уголовные дела против Микаела Минасяна. Он обвиняется по ч.1 ст.310.1 (незаконное обогащение), ч.2 ст.314.3 (сокрытие подлежащих декларированию данных в особо крупном размере) и п.1 ч.3 ст.190 (легализация полученного преступным путем имущества в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба КГД Армении в среду.

Согласно данным КГД, в 2017-2018 гг. приобретенное имущество Минасяна не соответствовало его доходам, сам он скрыл имущество в декларации и легализовал его.

"23 марта было принято решение об объявлении Минасяна в розыск, в тот же день представлено ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения", - отметили в КГД.

Как сообщалось ранее, отец Минасяна, сват бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ара Минасян также заочно арестован судом в Ереване, ущерб от его действий оценивается почти в $2 млн.

До июля 2018 года он несколько лет возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, учитывая, что Ара Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

Ара Минасян обвиняется в злоупотреблении полномочиями, подделке документов, присвоении или растрате в особо крупных размерах.