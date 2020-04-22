Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

В Италии второй день подряд фиксируют рекордное число выздоровевших от коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство АНСА со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
За сутки в Италии выздоровели 2 943 человека, общее число выздоровевших достигло 54 543 человек.
Третий день снижается число тех, кто болеет в настоящее время. Так, больных коронавирусом в Италии стало 107 699, что на 10 человек меньше, чем днем ранее.
Умерли от коронавируса в Италии, в общей сложности, 25 085 человек, из них за последние сутки - 437 человек.
В общей сложности в Италии коронавирус выявили у 187 337 человек. В это число входят те, кто более прямо сейчас, выздоровел или умер.
Мета пригласил Алиева посетить с визитом Албанию
Баку призывает Ереван к реальным переговорам по Карабаху для предотвращения дальнейшего кровопролития – МИД Азербайджана
Армения срывает переговорный процесс по Карабаху - помощник президента Азербайджана
Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до 22 мая
На египетском месторождении Zohr в Средиземном море запущены ещё две скважины - министерство нефти
Квоты по снижению добычи между НК России в рамках сделки ОПЕК+ не очень справедливы - главный экономист ВР
Темпы распространения коронавируса в ряде стран уменьшаются
В интернет утекли 25 тыс. адресов электронной почты из Минздрава США и ВОЗ - газета
Границу с РФ с 20 апреля перешли около 550 граждан Азербайджана, они помещены на карантин - МИД
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell продолжает сотрудничать с «ASAN Xidmet», для обеспечения своевременных ответов на запросы граждан
Международный эксперт приглашает на вебинар "Переломный момент: как сохранить себя и бизнес в периоды кризиса"
Cостоялось первое общее онлайн-собрание Сaspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог