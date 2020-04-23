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ЕС будет продолжать помогать Украине - Боррель по окончании Совета ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель вновь заявляет, что о том, что ЕС продолжит помогать Украине "в эти сложные времена".

Об этом он заявил в среду на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором обсуждался украинский вопрос. Заседание прошло в формате видео-конференции.

"Мы также обсуждали, как лучше помогать Украине во время пандемии коронавируса. Потому что проблемы, как это было до пандемии, остаются. Наше послание им четкое - мы будем продолжать помогать им в эти сложные времена. Мы выражаем нашу четкую поддержку президенту Украины Зеленскому, который сделал храбрые шаги в сфере проведения реформ и для разрешения конфликта со значительным прогрессом в проведении реформ, но эти усилия должны быть продолжены", - заявил Боррель.

По его словам, министры вновь выразили поддержку "суверенитету, территориальной целостности Украины, включая непризнание незаконной аннексии Крыма, поддержку выполнению Минских договоренностей, работе Нормандского формата и работе ОБСЕ".

Боррель подтвердил, что первый визит, который он нанесет, когда все нормализуется, будет визит на Украину. "Это то, о чем мы договорились с министром иностранных дел. Первое, что я сделаю, когда все вернется в нормальное русло, так это посещу Украину и уделю большое внимание Восточному партнерству", - сказал Высокий представитель. При этом он добавил, что его "поездка на восточные границы ЕС также будет включать Белоруссию".

Отвечая на вопрос, чего ЕС ожидает от Украины, Высокий представитель сказал, что это - выполнение взятых обязательств и реализация всем известных реформ в сфере верховенства права, свободы средств массовой информации, борьба с коррупцией.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]