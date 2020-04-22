Коронавирус во Франции унес жизни уже более 21 тыс. человек

За минувшие сутки во Франции зарегистрировано 544 летальных исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщил в среду на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 21 тыс. 340, уточнил он.
Госпитализирован в настоящее время 29 тыс. 541 пациент, в том числе 1 тыс. 619 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 183 человека, теперь в них находятся 5 тыс. 218 пациентов в тяжелом состоянии.
Тенденция постепенного снижения госпитализаций сохраняется, отметил Саломон.
За время эпидемии 40 тыс. 657 пациентов вылечились и выписались из больниц.
Парижская Le Figaro сообщила в среду, что в Елисейском дворце всерьез рассматривается возможность риска второй волны заражения населения коронавирусом. Издание ссылается на ближайших сотрудников президента Эмманюэля Макрона, которые не исключают повторного "затягивания гаек" путем возможного повторения режима изоляции уже после 11 мая, когда, предположительно, его должны были начать отменять.
"Все должно быть продумано, включая негативные сценарии, как этот", - приводит Le Figaro слова французского чиновника.
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