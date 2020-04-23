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Дальнее зарубежье 23.04.2020 03:10

Финляндия может в скором времени снять действующие в связи с коронавирусом ограничения

Финляндия может в скором времени снять действующие в связи с коронавирусом ограничения, поскольку ситуация стабилизируется, однако запрет на собрания более 500 человек будет действовать до конца июля, сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на заявление премьера Санны Марин.

"До сих пор мы успешно замедляли распространение эпидемии. Финляндия будет поэтапно переходить от системы ограничений к усиленному контролю за эпидемией", - сказала она.

По ее словам, если запрет на собрания более 10 человек, который действует до 13 мая, не будет продлен, то тогда вступит в силу более мягкий запрет - на собрание свыше 500 человек.

Тем не менее, в стране пока не приняли решение, когда школьники смогут вернуться к занятиям. Вероятно, это станет ясно на следующей неделе, отмечают СМИ.

К настоящему времени в Финляндии выявили 4,1 тыс. случаев заражения, 149 человек скончались с коронавирусом.

С середины марта Финляндия ввела ограничения на границе и запретила массовые сборы людей, школы закрыты.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]