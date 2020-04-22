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Дальнее зарубежье 22.04.2020 23:30

Еще один американский штат планирует судиться с Китаем из-за коронавируса

Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку COVID-19, сообщает в среду издание The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные коронавирусом.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом.

"Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы", - сказал он, отметив, что Китай действовал "открыто, прозрачно и ответственно" в борьбе с COVID-19.

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Тэги: США, ШТАТ, КИТАЙ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]