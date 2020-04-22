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Палата представителей США одобрит в четверг меры по поддержке страдающего от последствий COVID-19 бизнеса

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законопроект о выделении почти $500 млрд для помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения будет принят в четверг.

"Мы примем его в палате представителей завтра", - сказала Пелоси в среду в эфире телеканала MSNBC

Ранее на этой неделе сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделяли на эту программу $350 млрд.

Программа PPP покрывает расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы, чтобы помочь им выжить в период кризиса.

Еще $60 млрд долларов в случае, если законопроект будет окончательно принят, выделят на программу кредитов и грантов для малого бизнеса, которая ранее поддерживала предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий, например, ураганов.

Около $75 млрд предназначены для больниц в США, причем не только для тех, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом, но и тем, что были вынуждены приостановить плановые операции.

Примерно $25 млрд направят на расширение программы тестирования на COVID-19.

Власти США долго не могли согласовать законопроект о мерах из-за разногласий между республиканцами и демократами. Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер во вторник заявил, что республиканцы, демократы и Белый дом достигли соглашения по основным элементам пакета помощи.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на $2,3 трлн, в которой вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере $350 млрд.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, КОРОНАВИРУС, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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