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ТЭК 23.04.2020 09:09

США изучают, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК - Bloomberg

Американские власти расследуют, не имели ли некоторые участники фьючерсного рынка инсайдерской информации о ходе переговоров России с другими нефтедобывающими странами в марте, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами исследует, не знали ли тогда отдельные участники рынка заранее о стратегии России в отношениях с ОПЕК, что могло позволить им заработать на резких колебаниях цен. Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority также расследует подозрительные операции с фьючерсами, сказали эти источники.

Имена лиц, которые совершали подозрительные сделки, не называются, и речь не идет о российских чиновниках. В то же время трейдеры, которые делали ставки - не американцы, эти лица могли иметь российские связи, говорят эти источники.

Предметом анализа являются фьючерсы на West Texas Intermediate, которые истекли во вторник с уходом цен на них в отрицательную зону.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ИНСАЙД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]