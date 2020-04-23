Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшую среду в мире выросло со 177 тыс. 200 до 183 тыс. 336 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на конец среды насчитывалось 2 млн. 627 тыс. 630 случаев заражения COVID-19, - увеличение за стуки на 65 тыс. 715.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 841 тыс. 556 (46 тыс. 688 скончавшихся), Испании - 208 тыс. 389 (21 тыс. 717), Италии - 187 тыс. 327 (25 тыс. 085), Франции - 157 тыс. 135 (21 тыс. 340), Германии - 150 тыс. 648 (5 тыс. 315), Великобритании - 134 тыс. 638 (18 тыс. 151).
Более 20 тыс. заразившихся зафиксированы в Турции - 98 тыс. 674 (2 тыс. 376 умерших), Иране - 85 тыс. 996 (5 тыс. 391), материковом Китае - 82 тыс. 798 (4 тыс. 632), Бразилии - 46 тыс. 182 (6 тыс. 262), Бельгии - 41 тыс. 889 (6 тыс. 262), Канаде - 41 тыс. 650 (2 тыс. 080), Нидерландах - 35 тыс. 032 (4 тыс. 068), Швейцарии - 28 тыс. 268 (1 тыс. 509), Португалии - 21 тыс. 982 (785, Индии - 21 тыс. 370 (681).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.
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