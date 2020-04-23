Пассажиропоток на международных авиарейсах в первых трех кварталах текущего года сократится на две трети - ИКАО

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что в первых трех кварталах текущего года число пассажиров на международных авиарейсах из-за пандемии коронавируса может сократиться на 1,2 млрд по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В распространенном докладе ИКАО говорится, что к октябрю 2020 года пассажиропоток международных авиарейсов "может сократиться на две трети" в связи с влиянием распространения коронавируса на спрос на перелеты.

Пандемия привела к отмене многочисленных авиарейсов как на международных авиалиниях, там и на внутренних в большинстве стран мира.