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Транспорт и связь 23.04.2020 09:26

Пассажиропоток на международных авиарейсах в первых трех кварталах текущего года сократится на две трети - ИКАО

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что в первых трех кварталах текущего года число пассажиров на международных авиарейсах из-за пандемии коронавируса может сократиться на 1,2 млрд по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В распространенном докладе ИКАО говорится, что к октябрю 2020 года пассажиропоток международных авиарейсов "может сократиться на две трети" в связи с влиянием распространения коронавируса на спрос на перелеты.

Пандемия привела к отмене многочисленных авиарейсов как на международных авиалиниях, там и на внутренних в большинстве стран мира.

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Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]