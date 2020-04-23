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Регион 23.04.2020 09:17

Трамп заявил, что США известно об Иране больше, чем самим иранцам

Президент США Дональд Трамп заявил, что США внимательно наблюдают за событиями в Иране в том числе в связи с недавним запуском военного спутника.

"Мы наблюдаем за Ираном очень внимательно, мы знаем о нем больше, чем они сами", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске Ираном спутника.

"Мы знаем об этом все", - заявил Трамп.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]