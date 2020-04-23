Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну.
"Я подписал указ только что: перед тем, как прийти сюда", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного COVID-19 кризиса, оставить рабочие места для американцев.
"Пауза будет действовать в течение 60 дней, и администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы изменить или продлить действующий режим ограничений, если это необходимо", - говорится в сообщении, опубликованного пресс-службой Белого дома.
При этом отмечается, что будут предусмотрены исключения для медицинских и других основных работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также некоторых других иностранцев.
В своем сообщении пресс-служба администрации президента приводит ряд социологических опросов, согласно которым большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну.
"Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам занять первое место в очереди на работу, когда Америка вновь откроется. Это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми рабочими иммигрантами, прибывшими из-за границы", - цитирует Трампа Белый дом.
Ранее президент США сообщал, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.
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