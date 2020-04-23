В США подтвердили случаи COVID-19 у домашних животных

Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус нового типа, сообщает Associated Press.

Чиновники Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что кошки имели легкие респираторные симптомы. Предполагается, что животные заразились вирусом от людей в своих домах или окрестностях.

Согласно раскрытым данным, хозяин одной из кошек имел респираторное заболевание примерно за неделю до того, как заболело животное. У владельца второй кошки подтвержден COVID-19. Отмечается, что у него есть и другая кошка, которая симптомов заболевания не проявляет.

В то время как кошки являются первыми известными домашними животными, показавшими положительный тест на коронавирус в США, несколько тигров и львов в зоопарке Бронкса также заболели COVID-19.

Хотя коронавирус, по-видимому, передается от человека к животным, ученые говорят, что до сих пор у них нет доказательств того, что животные могут передавать его людям.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных. Нет никаких доказательств того, что домашние животные играют определенную роль в распространении этой болезни среди людей", - заявил Кейси Бартон Бехравеш, сотрудник CDC.

При этом чиновник из Минсельхоза Джейн Руни сообщила агентству, что при ограниченном количестве доступных тестов на коронавирус рекомендуется тестировать домашних животных только в тех случаях, когда известно, что они контактировали с инфицированным человеком или проявляют симптомы заболевания.

Чиновники также рекомендовали всем владельцам домашних животных с новым типом коронавируса избегать тесного контакта и носить маски во время ухода за ними.