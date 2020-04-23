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Дальнее зарубежье 23.04.2020 09:32

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тыс

В Италии от связанных с коронавирусом заболеваний, по состоянию на вечер минувшей среды, скончались 25 тыс. 085 человек, сообщили итальянские власти.

За истекшие стуки число летальных исходов выросло на 437, число случаев заражения превысило 187 тыс. человек.

Италия по уровню смертности от коронавируса занимает первое место в Европе.

Тем не менее, по прогнозу экспертов, в ближайшие две недели обстановка с распространением инфекции в стране в значительной степени стабилизируется, уже три дня подряд наблюдалось сокращение числа вновь инфицированных. В связи с этим правительство не исключает, что может постепенно перейти к восстановлению экономической деятельности с 4 мая.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте накануне заявил, что, возможно, с 4 мая будет возобновлена работа в промышленности и строительстве, сообщило итальянское информагентство "Анса".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]