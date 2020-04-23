Восемь новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Восемь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 10 тыс. 702 человек.

Еще два человека скончались, всего умерло 240 пациентов с диагнозом COVID-19.

За истекшие сутки выписались из больниц 134 человека. Общее число выздоровевших составило 8 тыс. 411.