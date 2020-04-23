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Восемь новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Восемь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 10 тыс. 702 человек.

Еще два человека скончались, всего умерло 240 пациентов с диагнозом COVID-19.

За истекшие сутки выписались из больниц 134 человека. Общее число выздоровевших составило 8 тыс. 411.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]