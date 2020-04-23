В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (в провинциях Хэйлунцзян - три, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В среду сообщалось о 30 выявленных новых случаях заражения при 23 ввезенных.

Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 798 случаев заражения, из них 1 тыс. 616 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 959 человек, состояние 63 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы пять новых случаев заражения, четыре - в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 504 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 033 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 426 (шесть случаев смерти).