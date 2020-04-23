Россия доставила очередную партию оборудования для проекта ITER во Франции

Россия доставила очередную партию оборудования для международного проекта строительства экспериментального термоядерного реактора (ITER).
По сообщению проектного офиса "ИТЭР-Россия", шесть трейлеров с электротехническим оборудованием для ITER, отправленные 9 апреля, прибыли на площадку сооружения реактора во Франции и ожидают разгрузки. В состав оборудования входят шинопроводы для катушек полоидального поля, центрального соленоида, корректирующих катушек, а также опоры для монтажа шинопроводов, балки, резисторы и вспомогательное оборудование.
Кроме того, 21 апреля было отправлено ещё три машины с российским оборудованием, доставка во Францию ожидается в начале мая. Еще один трейлер отправится во Францию 27 апреля.
Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора - самая дорогостоящая и одна из самых сложных в ITER - входит на 100% в сферу ответственности России.
Поставляемое оборудование разработано и изготовлено АО "НИИЭФА" (Санкт-Петербург) по заказу "Росатома" в рамках Международного проекта ITER.
ITER - экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии. Участниками проекта являются ЕС, а также США, Китай, Япония. Индия, Россия и Южная Корея.
Вкладом России в данный проект является создание промышленного производства сверхпроводящих материалов
Служба энергетической информации
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