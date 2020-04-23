Французский министр экономики предлагает открыть все магазины в стране 11 мая

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что 11 мая, когда предполагается начать отмену в стране жесткой изоляции населения, могла бы открыться вся французская торговая сеть за исключением ресторанов и кафе.
"Мы желаем, чтобы все торговые предприятия смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости", - заявил министр в четверг радиостанции franceinfo.
При этом Ле Мэр уточнил, что речь пока не идет о ресторанах, барах и кафе, для которых понадобятся "специфические решения".
В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, комментируя каналу BFMTV ожидаемое 11 мая начало снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, заявил, что это не означает "свободы перемещаться повсюду".
Глава МВД призвал население "менять свое поведение" в части планов передвижения. "После снятия изоляции мы не будем жить, как раньше. Мы больше не будем перемещаться по территории, как прежде", - сказал Кастанер.
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