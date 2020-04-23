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АПК 23.04.2020 13:40

Французский министр экономики предлагает открыть все магазины в стране 11 мая

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что 11 мая, когда предполагается начать отмену в стране жесткой изоляции населения, могла бы открыться вся французская торговая сеть за исключением ресторанов и кафе.

"Мы желаем, чтобы все торговые предприятия смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости", - заявил министр в четверг радиостанции franceinfo.

При этом Ле Мэр уточнил, что речь пока не идет о ресторанах, барах и кафе, для которых понадобятся "специфические решения".

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, комментируя каналу BFMTV ожидаемое 11 мая начало снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, заявил, что это не означает "свободы перемещаться повсюду".

Глава МВД призвал население "менять свое поведение" в части планов передвижения. "После снятия изоляции мы не будем жить, как раньше. Мы больше не будем перемещаться по территории, как прежде", - сказал Кастанер.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНЭКОНОМИКИ, МАГАЗИНЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]