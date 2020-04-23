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Дальнее зарубежье 23.04.2020 14:12

В Эстонии за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса, еще один человек скончался

В Эстонии общее число инфицированных COVID-19 выросло до 1592, число жертв достигло 45, сообщил в четверг департамент здоровья страны.

За минувшие сутки сделано 1551 тестов на COVID-19, из которых 33 (2,1 %) оказались позитивными. За весь период из 45181 сделанных тестов позитивными оказались 1592 (3,5 %).

Скончался за сутки один человек - 85-летняя женщина.

В больницах Эстонии находятся 109 пациентов, из них семь - на искусственном вентилировании легких. Среди зараженных больше всего людей в возрасте 50-59 лет. Выписаны из больниц 192 человека.

Учитывая тенденцию сокращения числа инфицированных и нуждающихся в больничном лечении в Эстонии на этой неделе начинается постепенный переход к отмене ограничений в плановом лечении, которые были установлены с введением режима ЧП 13 марта для больниц, общей медицинской помощи, специальной медпомощи и стоматологии, сообщил департамент здоровья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]