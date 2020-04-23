В Эстонии за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса, еще один человек скончался

В Эстонии общее число инфицированных COVID-19 выросло до 1592, число жертв достигло 45, сообщил в четверг департамент здоровья страны.
За минувшие сутки сделано 1551 тестов на COVID-19, из которых 33 (2,1 %) оказались позитивными. За весь период из 45181 сделанных тестов позитивными оказались 1592 (3,5 %).
Скончался за сутки один человек - 85-летняя женщина.
В больницах Эстонии находятся 109 пациентов, из них семь - на искусственном вентилировании легких. Среди зараженных больше всего людей в возрасте 50-59 лет. Выписаны из больниц 192 человека.
Учитывая тенденцию сокращения числа инфицированных и нуждающихся в больничном лечении в Эстонии на этой неделе начинается постепенный переход к отмене ограничений в плановом лечении, которые были установлены с введением режима ЧП 13 марта для больниц, общей медицинской помощи, специальной медпомощи и стоматологии, сообщил департамент здоровья.
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