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Карабахский конфликт 23.04.2020 13:38

Армения не обсуждает поэтапный вариант карабахского урегулирования - МИД

Армения не обсуждает поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в четверг.

"Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования", - отметила Нагдалян.

Она также заявила, что Армения имеет ясное видение сбалансированных, основанных на компромиссах и соразмерности обязательств подходов, которые могут привести к справедливому и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

21 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках карабахского урегулирования есть "мадридские принципы", есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, так называемый "Казанский документ", которые подразумевают "продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода". Они, по словам Лаврова, предполагают "на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

"Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются", - сказал Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.

"Я убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - заявил глава МИД РФ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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