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23.04.2020 13:50

KOBİA и Caspian European Club организовали первый онлайн B2G форум

22 апреля в Баку в рамках первого онлайн B2G форума, организованного Caspian European Club,с участием первого заместителя председателя Агентства по Развитию Малого и Среднего Предпринимательства Азербайджанской Республики Натига Гасанова, были обсуждены проблемы предпринимателей, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID 19.

Натиг Гасанов проинформировал участников мероприятия о мерах финансовой поддержки оказываемых субъектам предпринимательства, в том числе малому и среднему бизнесу пострадавшим от пандемии , а также ответил на вопросы предпринимателей.

Выступая на онлайн B2G форуме , председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев отметил активную позицию представителей экономического блока Правительства, которые на основе особых поручений данных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, оказывают максимальную поддержку предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID 19.

Отметим, что B2G форумы, проводимые Caspian European Club каждый месяц в Азербайджане, Грузии и Казахстане, являются ведущим инструментом для диалога между государственным и частным секторами, а также создают дополнительные возможности для международного бизнес-нетворкинга с топ-менеджерами и представителями компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. С 22 апреля B2G форумы будут проводиться еженедельно в режиме онлайн.

В работепервого онлайн B2G форума, который продолжался два с половиной часа,приняли участие топ-менеджеры государственных и частных компаний,руководители ипредставители ряда международных организаций и ведущих средств массовой информации.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club улучшении инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]