Песков: Кремль не вмешивается в редакционные дела СМИ

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заинтересован в сохранении талантливых журналистских коллективов, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что и.о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил публиковать социальные опросы "Левада-центра" и критиковать предлагаемую поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков.

"Я не знаю, от кого он (Шмаров) мог получить такие рекомендации. Мы не можем и не хотим комментировать редакционную политику, влезать в редакционные дела того или иного СМИ", - отметил Песков.

"Мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами", - сказал пресс-секретарь президента.