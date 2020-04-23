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СНГ 23.04.2020 14:00

Песков: Кремль не вмешивается в редакционные дела СМИ

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заинтересован в сохранении талантливых журналистских коллективов, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что и.о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил публиковать социальные опросы "Левада-центра" и критиковать предлагаемую поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков.

"Я не знаю, от кого он (Шмаров) мог получить такие рекомендации. Мы не можем и не хотим комментировать редакционную политику, влезать в редакционные дела того или иного СМИ", - отметил Песков.

"Мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами", - сказал пресс-секретарь президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СМИ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]