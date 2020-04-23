Песков: Кремль не вмешивается в редакционные дела СМИ

Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ, заинтересован в сохранении талантливых журналистских коллективов, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщения о том, что и.о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил публиковать социальные опросы "Левада-центра" и критиковать предлагаемую поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков.
"Я не знаю, от кого он (Шмаров) мог получить такие рекомендации. Мы не можем и не хотим комментировать редакционную политику, влезать в редакционные дела того или иного СМИ", - отметил Песков.
"Мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами", - сказал пресс-секретарь президента.
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