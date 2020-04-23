В Кремле сомневаются в достоверности информации о расследовании в США инсайда о переговорах РФ с другими нефтедобывающими странами

В администрации президента РФ видели сообщения СМИ о якобы ведущемся в США расследовании причастности лиц "со связями в Кремле" к возможной торговле инсайдерской информацией на фьючерсном рынке нефти, но не уверены в их достоверности.
"Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, насколько они соответствуют действительности", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя в четверг эти публикации.
По словам Пескова, "такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуются сейчас в СМИ, что воспринимать это нужно с большими допусками".
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что американские власти расследуют, не имели ли некоторые участники фьючерсного рынка инсайдерской информации о ходе переговоров России с другими нефтедобывающими странами в марте.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) исследует, не знали ли тогда отдельные участники рынка заранее о стратегии России в отношениях с ОПЕК, что могло позволить им заработать на резких колебаниях цен. Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) также расследует подозрительные операции с фьючерсами, сказали эти источники.
Расследование, пишет Bloomberg, началось до понедельничного "взрыва" на нефтяных рынках, которые толкнули американские цены в беспрецедентно отрицательную зону.
Имена лиц, которые совершали подозрительные сделки, не называются, и речь не идет о российских чиновниках. В то же время трейдеры, которые делали ставки - не американцы, эти лица могли иметь российские связи, говорят эти источники. В компаниях, которые делали ставки, утверждают источники, действительно работают люди "со связями с Кремлем".
CFTC в основном изучает сделки CME Group Inc. с контрактами на WTI, которые заканчивались до обрушения цены в понедельник.
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