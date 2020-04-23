Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR рассказала о цифровой трансформации нефтегазодобывающих операций. Решение SAP UFAM объединит производственные процессы в одной системе и будет интегрировано в цифровое ядро предприятия – SAP ERP. Старт промышленной эксплуатации UFAM запланирован на июнь 2020 года.



«SOCAR стремится использовать передовые технологии в бизнес-процессах и на производстве, задает отраслевые стандарты нефтедобычи и поддерживает государственный курс на цифровизацию экономики, – рассказал Яшар Лятифов, вице-президент по разработке месторождений SOCAR. – Внедрение платформы UFAM позволит консолидировать разрозненные данные из различных производственных систем, осуществлять интегрированный анализ для обеспечения работы скважин в соответствии с утвержденным потенциалом, а также оптимизировать геолого-технические мероприятия».



Проект по созданию единого источника данных, который позволит осуществлять интегрированное планирование, моделирование, анализ и мониторинг всех процессов нефтедобычи, реализуется командой сотрудников SOCAR, Caspian Innovation Center, SAP Digital Business Services и OIS.



На первом этапе были разработаны решения по основным бизнес-процессам, данным и их интеграции с системами-источниками измерений SOCAR, корпоративным хранилищем данных и цифровым ядром SAP ERP. Проведена реализация в системе согласованных алгоритмов и тестирование решения на двух нефтегазодобывающих управлениях. Продемонстрирована функциональность платформы по подбору геолого-технологических мероприятий, анализу работы скважин, интегрированному моделированию и планированию производственного процесса. На сегодняшний день завершено обучение ключевых пользователей. Назначены ответственные специалисты SOCAR по разным группам данных для их проверки и загрузки в систему.



Запуск платформы в промышленную эксплуатацию позволит SOCAR добиться следующих целей:

стандартизированный подход к планированию обеспечит учет работ всех производственных служб, влияющих на добычу, что в значительной мере снизит внутрисуточные недоборы;

в подсистеме интегрированного моделирования будет реализована постоянно действующая модель актива для поддержки принятия решений и расчета статической и динамической модели ограничений;

в панели мониторинга на карте в режиме реального времени будут отображены все бизнес-объекты (скважина, трубопровод, наземное оборудование, объекты энергетики и т.д.) с представлением их паспортных, целевых и текущих параметров работы.



«SAP UFAM – первый продукт, разработанный в СНГ и включенный в глобальный прайс-лист SAP. Это значит, что решение соответствует высоким международным стандартам и отвечает локальным потребностям клиента. Система учитывает в своей работе множество показателей, от пласта до узла сдачи нефти, что позволяет трансформировать производственные процессы, – подчеркнул Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS. – Мы рады, что в течение 10 лет SOCAR выбирает решения SAP для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для всей страны».



Пресс-релиз доступен по ссылке.



О компаниях:



SOCAR является крупной энергетической компанией в Европе. Во главу угла SOCAR ставит экономические интересы азербайджанского народа. При этом это международная компания, которая управляет рядом операций за рубежом. SOCAR выполняет множество функций, в том числе разведку нефтегазовых месторождений, добычу, переработку и транспортировку нефти, газа и газового конденсата. SOCAR также реализует нефть и нефтехимическую продукцию в стране и на международных рынках. SOCAR является вертикально интегрированной международной энергетической компанией с передовым опытом, высокой эффективностью операций, социальной и экологической ответственностью.



SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, за прошедшие 27 лет появились представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыл центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге.



SAP – единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его мощности. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами.



Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 135 вузов в России и СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 16 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.



Более подробная информация — наwww.sap.comиwww.sap.ru.

По всем вопросам, связанным с деятельностью компанииSAP в России, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Зверевой ([email protected]), по странам СНГ – к Дарье Герасимовой ([email protected]).



OIS – ведущая российская ИТ компания с более чем 20-летней историей, специализирующаяся на создании и внедрении ИТ-решений для нефтегазодобывающего сектора. Многие решения OIS являются стандартами в нефтегазодобывающем секторе на территории РФ. Штат компании составляет порядка 260 человек, компания имеет офисы в 13 городах на территории РФ. Компания OIS является партнером SAP с 2016 года, решение SAP UFAM является первым российским партнерским решением, включенным в глобальный прайс-лист SAP.



Caspian Innovation Center (СIC) – предприятие, созданное в 2017 году в результате партнёрства между компаниями SOCAR и IBM. Внедрение различных решений, разработанных на основе индустриального опыта SOCAR и знаний передовых компаний в сфере анализа данных, является главной целью предприятия. Компания CIC разработала стратегический план цифровой бизнес-трансформации для SOCAR и в данный момент занимается реализацией проектов.



Являясь центром знаний и экспертизы в области информационных технологий, CIC работает над созданием цифрового близнеца компаний не только в Азербайджане, но и в Каспийском регионе. За короткий срок своего существования CIC расширила ареал деятельности, охватив такие страны, как Узбекистан, Турция, Грузия и Румыния. Большой опыт специалистов компании в области внедрении основных модулей SAP позволяет работать в самых различных областях, таких как консолидация финансовой отчетности, управление процессами закупок и материалов, управление добычей, построение платформы для управления процессами бурения и многое другое. Основная цель компании – построение платформы для создания единого центра обработки данных и на этой основе реализация проектов в области Интернета Вещей, технологии Blocкchain и искусственного интеллекта.





