NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления

NEQSOL Holding объявляет о назначении г-на Дженка Сердара новым Заместителем Генерального Директора, Руководителем телеком направления в холдинге. Г-н Сердар также назначен членом Совета директоров телекоммуникационных компаний холдинга - Bakcell и Vodafone Ukraine.
Дженк Сердар имеет более чем 20-летний опыт работы в телекоммуникационном секторе в более 30 развитых и развивающихся рынках. Г-н Сердар занимал высокие руководящие позиции в Saudi Telecom Group в течение 6 лет и Vodafone Group в течение 5 лет, с операциями охватывающими более 20 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. В дополнение к руководящим должностям в других компаниях, он также являлся членом советов директоров различных телекоммуникационных, технологических и финансовых компаний. Дженк Сердар получил степень MBA в школе Уортон (Wharton), а также был стипендиатом программы Fulbright.
«Наш холдинг последовательно развивается и расширяет свою деятельность. В качестве Заместителя Генерального директора, Руководителя телеком в NEQSOL Holding, Дженк Сердар курирует телекоммуникационный бизнес холдинга. Я верю, что его глубокое знание телекоммуникационного сектора принесет ценный опыт нашему холдингу», - отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный директор NEQSOL Holding.
«NEQSOL Holding занимает прочные позиции на телекоммуникационных рынках Азербайджана и Украины. Телекоммуникационные компании холдинга, Bakcell и Vodafone Ukraine, достигли значительных успехов на своих рынках. Работая вместе с профессиональными командами холдинга и наших телекоммуникационных компаний, я направлю весь свой опыт для дальнейшего развития холдинга», - отметил Дженк Сердар.
Деятельность NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Компании, входящие в холдинг, осуществляют деятельность в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Казахстан, ОАЭ и др. Телекоммуникационные компании, входящие в холдинг, предоставляют услуги мобильной связи, магистральную интернет-связь, международный транзит траффика и другие услуги.
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