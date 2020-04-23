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Регион 23.04.2020 14:11

Тегеран обещает жесткий ответ в случае атак США на иранские корабли

Тегеран жестко ответит на любое действие США в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана, заявил в четверг в эфире иранского телевидения командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами.

По его словам, он отдал приказ отвечать на действия любого военного корабля США в случае создания угрозы иранским военным кораблям или другим судам.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]