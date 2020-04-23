Китай предоставит ВОЗ финансовую помощь в размере $30 млн для борьбы с COVID-19

Китай выделит $30 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 после того, как США приостановили финансирование организации, сообщил в четверг представитель МИД Китая Гэн Шуан.
"Китай принял решение пожертвовать ВОЗ еще $30 млн в дополнение к предыдущему вкладу в размере $20 млн с целью поддержки глобальной борьбы против COVID-19 и активизировать развитие систем здравоохранения стран (мира - ИФ)", - заявил Гэн Шуан на брифинге.
Представитель МИД добавил, что такой вклад в организацию "отражает поддержку и доверие китайского правительства и народа по отношению к ВОЗ".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".
По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.
По словам Трампа, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".
Кроме того, Трамп отмечал, что в то время как США делали ежегодные взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.
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