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Здравоохранение 23.04.2020 14:19

Китай предоставит ВОЗ финансовую помощь в размере $30 млн для борьбы с COVID-19

Китай выделит $30 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 после того, как США приостановили финансирование организации, сообщил в четверг представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Китай принял решение пожертвовать ВОЗ еще $30 млн в дополнение к предыдущему вкладу в размере $20 млн с целью поддержки глобальной борьбы против COVID-19 и активизировать развитие систем здравоохранения стран (мира - ИФ)", - заявил Гэн Шуан на брифинге.

Представитель МИД добавил, что такой вклад в организацию "отражает поддержку и доверие китайского правительства и народа по отношению к ВОЗ".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

По словам Трампа, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

Кроме того, Трамп отмечал, что в то время как США делали ежегодные взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]