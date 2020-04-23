Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!

Со дня введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики фонд «Nargis» обеспечил необходимой провизией пожилых людей. Как сообщили представители Фонда, одновременно в Фонд стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной.
По этой причине с 14 апреля фонд «Nargis» продолжил и расширил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан, присоединиться к акции.
Рады сообщить, что одним из первых учреждений, поддержавших благотворительную инициативу стал один из ведущих банков страны - Банк Республика. Благодаря средствам, выделенным Банком, многочисленные малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и пригороде, были обеспечены продовольственными пакетами на месяц.
От имени фонда “Nargis” хотим выразить глубокую благодарность коллективу Банка Республика за неравнодушие и участие в благотворительной кампании!
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