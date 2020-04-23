Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

23.04.2020 14:32

Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!

Со дня введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики фонд «Nargis» обеспечил необходимой провизией пожилых людей. Как сообщили представители Фонда, одновременно в Фонд стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной.

По этой причине с 14 апреля фонд «Nargis» продолжил и расширил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан, присоединиться к акции.

Рады сообщить, что одним из первых учреждений, поддержавших благотворительную инициативу стал один из ведущих банков страны - Банк Республика. Благодаря средствам, выделенным Банком, многочисленные малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и пригороде, были обеспечены продовольственными пакетами на месяц.

От имени фонда “Nargis” хотим выразить глубокую благодарность коллективу Банка Республика за неравнодушие и участие в благотворительной кампании!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]