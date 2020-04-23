TuranBank в I квартале увеличил активы на 5%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-марте 2020 года активы на 5% - до 514,004 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта равен 339,735 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,1% - ИФ).
Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 438,601 млн манатов (рост на 5,7%).
Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 255,791 млн манатов (рост на 2,4%).
Капитал банка на 31 марта равен 75,403 млн манатов (рост на 5%), уставный капитал – 70,004 млн манатов (без изменений).
По итогам отчетного чистая прибыль банка составила 645 тыс. манатов, что в 5,9 раза больше показателя аналогичного периода 2019 года.
ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.
А.Мамедов
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