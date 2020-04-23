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Финансы 23.04.2020 14:34

TuranBank в I квартале увеличил активы на 5%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-марте 2020 года активы на 5% - до 514,004 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта равен 339,735 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,1% - ИФ).

Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 438,601 млн манатов (рост на 5,7%).

Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 255,791 млн манатов (рост на 2,4%).

Капитал банка на 31 марта равен 75,403 млн манатов (рост на 5%), уставный капитал – 70,004 млн манатов (без изменений).

По итогам отчетного чистая прибыль банка составила 645 тыс. манатов, что в 5,9 раза больше показателя аналогичного периода 2019 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]