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Дальнее зарубежье 23.04.2020 16:51

Премьер Австралии предлагает дать ВОЗ полномочия расследовать причины эпидемий

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны получить полномочия, схожие с имеющимися у инспекторов ООН в области вооружения, для расследования причин распространения эпидемий вроде той, что была вызвана коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Я полагаю, что (нужно - ИФ) иметь возможность понимать, что происходит в случае с особенно опасными вирусами, которые могут сотворить такое, что сделал с миром вирус (COVID-19 - ИФ); и люди в недалеком будущем захотят узнать такую информацию", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в четверг журналистам.

По словам премьера, необходимо, чтобы независимые эксперты ВОЗ могли действовать на территории стран, пораженных эпидемией, а члены ВОЗ были обязаны допускать этих специалистов к себе.

"Если вы собираетесь стать частью такого клуба как Всемирная организация здравоохранения, то это должно сопровождаться обязательствами и ответственностью", - пояснил Моррисон.

Моррисон ранее в ходе телефонной беседы с лидерами США, Франции и Германии выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.

ВОЗ неоднократно критиковали власти США, в частности, обвиняя в несвоевременной реакции на ситуацию с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

Между тем, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю следует убедиться, что во всех его лабораториях, в которых хранятся вирусы, соблюдаются все меры безопасности. "Речь идет не только об Уханьском институте вирусологии. Он, к слову, по-прежнему работает. В Китае есть множество других подобных лабораторий", - сказал Помпео на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой иCOVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Ухане.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВОЗ, КОМПЕТЕНЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]