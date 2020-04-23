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Регион 23.04.2020 17:15

Статистические данные по COVID-19 в Иране указывают на некоторую стабилизацию ситуации

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 уже на протяжении недели наблюдается в Иране, свидетельствуют статистические данные, распространенные в четверг иранским Минздравом.

За последние сутки в стране скончались 90 человек с COVID-19, таким образом общее количество умерших достигло 5481, сообщил журналистам представитель ведомства Киануш Джиханпур.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Общее число инфицированных в Иране, по данным на четверг, составляет 87026, при этом состояние 3105 из них тяжелое. Излечились от COVID-19 в Иране 64843 пациента.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о понижательной тенденции в статистике заражений коронавирусом. По его словам, "постепенная понижательная тенденция в случае инфицирования (COVID-19 - ИФ) продолжает сохраняться".

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]