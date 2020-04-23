Эпидемия коронавируса унесла в Бельгии почти 6,5 тыс. жизней

В Бельгии за последние сутки умерли 230 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6 тыс. 490, сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

В настоящее время в стране насчитывается 4 тыс. 527 госпитализированных с диагнозом "коронавирус". В том числе 903 пациента помещены в палаты интенсивной терапии, 703 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За сутки были госпитализированы 211 новых пациентов, 367 человек выписаны из больниц как вылечившиеся.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 42 тыс. 797.

Национальный совет безопасности Бельгии обсудит в пятницу порядок ожидаемого в мае начала снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

Накануне этого совещания глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт ответил на вопросы телеканала RTBF о деталях отмены изоляции.

По его словам, "ношение масок не будет обязательным в общественных местах в целом, потому что эксперты не видят в них необходимости".

Иное дело - общественный транспорт, который наполнится с открытием школ и предприятий, отметил он.

"В метро невозможно гарантировать или требовать соблюдать социальное дистанцирование, следовательно, носить маску необходимо", - пояснил Верворт.

По словам чиновника, он предложил, чтобы регион закупил резерв тканевых масок с целью обеспечить ими все население.