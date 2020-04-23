Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.04.2020 17:28

Эпидемия коронавируса унесла в Бельгии почти 6,5 тыс. жизней

В Бельгии за последние сутки умерли 230 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6 тыс. 490, сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

В настоящее время в стране насчитывается 4 тыс. 527 госпитализированных с диагнозом "коронавирус". В том числе 903 пациента помещены в палаты интенсивной терапии, 703 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За сутки были госпитализированы 211 новых пациентов, 367 человек выписаны из больниц как вылечившиеся.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 42 тыс. 797.

Национальный совет безопасности Бельгии обсудит в пятницу порядок ожидаемого в мае начала снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

Накануне этого совещания глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт ответил на вопросы телеканала RTBF о деталях отмены изоляции.

По его словам, "ношение масок не будет обязательным в общественных местах в целом, потому что эксперты не видят в них необходимости".

Иное дело - общественный транспорт, который наполнится с открытием школ и предприятий, отметил он.

"В метро невозможно гарантировать или требовать соблюдать социальное дистанцирование, следовательно, носить маску необходимо", - пояснил Верворт.

По словам чиновника, он предложил, чтобы регион закупил резерв тканевых масок с целью обеспечить ими все население.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс. Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс. Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]