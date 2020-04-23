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Дальнее зарубежье 23.04.2020 17:46

Меркель призывает настраиваться на "долгий" период пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.

"Мы живем не в финальную фазу пандемии, а все еще в начальную. Нам еще долго придется жить с этим вирусом", - сказала она в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

По ее словам, ситуация в настоящее время "обманчива" и следует относиться к ней с особой осторожностью, в том числе соблюдать общественные ограничения.

"Эта пандемия - это демократический вызов, потому что она ограничивает именно то, что является нашими жизненными правами и потребностями", - указала канцлер.

В Германии с 22 марта действуют существенные ограничения в общественной жизни, в настоящее время их постепенно смягчают.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАНДЕМИЯ, МЕРКЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]