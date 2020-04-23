Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
"Мы живем не в финальную фазу пандемии, а все еще в начальную. Нам еще долго придется жить с этим вирусом", - сказала она в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.
По ее словам, ситуация в настоящее время "обманчива" и следует относиться к ней с особой осторожностью, в том числе соблюдать общественные ограничения.
"Эта пандемия - это демократический вызов, потому что она ограничивает именно то, что является нашими жизненными правами и потребностями", - указала канцлер.
В Германии с 22 марта действуют существенные ограничения в общественной жизни, в настоящее время их постепенно смягчают.
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