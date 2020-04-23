Минск констатирует отсутствие амбициозных предложений в стратегии развития ЕАЭС

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявляет, что амбициозные предложения по развитию ЕАЭС были усилиями отдельных сторон исключены, и призвал страны ЕАЭС открыто договариваться по чувствительным темам.

"В декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, в целях реализации которой и разработаны стратегические направления, отмечено: "полная реализация договоренностей в установленных договором о ЕАЭС сферах, дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытия интеграционного потенциала ЕАЭС требует принятия амбициозных решений по развитию интеграции, расширения областей экономического сотрудничества и совершенствования институтов ЕАЭС", - сказал Румас в четверг на заседании Межправсовета ЕАЭС.

Глава белорусского правительства отметил, что не берется судить, насколько подготовленный проект стратегических направлений этому посылу соответствует.

"Многие действительно амбициозные предложения комиссии были усилиями отдельных экспертов исключены даже до рассмотрения на высоком уровне, по целому ряду мер приняты максимально мягкие формулировки", - подчеркнул он.

Румас отметил, что практика реализации стратегических направлений покажет, как далеко страны ЕАЭС смогут продвинуться в тех или иных интеграционных сферах.

"Мы все понимаем, что проект стратегических направлений - это результат достаточно сложного компромисса сторон. Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания и функционирования действительного экономического союза мы должны честно и открыто договариваться, чтобы не повторить судьбу целого ряда прототипов экономического союза", - резюмировал премьер-министр.

Планируется, что стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 будут утверждены на очередном заседании Высшим евразийским экономическим советом 19 мая.