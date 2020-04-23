Италия начала проводить тесты на наличие иммунитета на коронавирус у населения Ломбардии

Итальянские медики приступили к сбору анализов на тип антител, которые, как ожидается, вырабатываются организмом при приобретении иммунитета на коронавирус COVID-19, у жителей Ломбардии, сообщают в четверг западные СМИ.
Ломбардия - административная область на севере Италии - считается наиболее пострадавшим от коронавируса итальянским регионом: здесь зафиксированы примерно 13 тыс. летальных исходов у пациентов с COVID-19 - более половины от всех, кто скончался в стране с этим диагнозом.
Органы здравоохранения планируют делать каждый день по 20 тыс. анализов - для начала в наиболее пострадавших провинциях (территориально-административная единица второго уровня в Италии), а с 29 апреля расширить географический охват тестирования. В первую очередь анализы будут брать у медиков, лиц, кто находится в карантине, демонстрируя при этом симптомы коронавируса, и у лиц, контактировавших с ними, а также у всех со слабыми симптомами заболевания.
Ранее итальянские власти заявляли, что это исследование позволит изучить коллективный иммунитет, который должен был выработаться у населения на коронавирус, а данная информация, в свою очередь, должна помочь быстрее и безопаснее перезапустить экономическую активность в Ломбардии.
СМИ напоминают, что ранее анализы на антитела против COVID-19 начали проводить в ФРГ, аналогичные планы есть в Великобритании и Финляндии. Однако насколько достоверными окажутся полученные данные, пока неизвестно, добавляют СМИ.
В Италии от связанных с коронавирусом заболеваний, по состоянию на вечер минувшей среды, скончались 25 085 человек. За истекшие стуки число летальных исходов выросло на 437, число случаев заражения превысило 187 тыс. человек.
Италия по уровню смертности от коронавируса занимает первое место в Европе.
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