Аргентина просрочила выплату процентов по долгу на сумму $500 млн, вплотную приблизившись к дефолту

Правительство Аргентины отказалось выплатить в срок - 22 апреля - проценты по трем выпускам гособлигаций в иностранной валюте на общую сумму около $500 млн.
Министерство экономики страны заявило, что намерено использовать 30-дневный льготный период уплаты процентов, продолжая, при этом, переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации долга.
Таким образом, уже в следующем месяце Аргентина может объявить об очередном дефолте, пишет The Wall Street Journal.
В сообщении Минэкономики Аргентины отмечается, что страна "подтверждает свое желание платить по долгу, несмотря на сложные экономические условия в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19".
Решение аргентинских властей было ожидаемым, учитывая, что на прошлой неделе министр экономики Мартин Гусман представил план реструктуризации госдолга страны, который, по его оценкам, должен снизить долговую нагрузку Аргентины более чем на $40 млрд.
Предложение правительства, направленное держателям госбумаг, предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.
Три группы, представляющие значительную долю держателей аргентинских облигаций, отклонили предложение властей о реструктуризации, посчитав, что на плечи иностранных кредиторов ложится непропорционально крупная нагрузка по корректировке госдолга страны. Многие из небольших инвесторов также не приняли предложение властей Аргентины.
Гусман заявил, что отказ кредиторов был ожидаемым и вызван их желанием надавить на правительство и получить более выгодные условия в рамках реструктуризации долга.
Однако, по его словам, Аргентина уже "фактически находится в состоянии дефолта", не имея возможности привлекать средства на финансовых рынках.
Предложить держателям облигаций более выгодные условия "было бы безответственным, и мы не будем этого делать", сказал Гусман в ходе выступления на радиостанции El Destape.
МИД Азербайджана: в Ереване считают, что министры и сопредседатели встречаются, чтобы провести время и поболтать?
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19
Армения не обсуждает поэтапный вариант карабахского урегулирования - МИД
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1548, вылечившихся - 948
В Израиле летом начнут испытания вакцины против COVID-19 на людях - газета
Китай предоставит ВОЗ финансовую помощь в размере $30 млн для борьбы с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Минск констатирует отсутствие амбициозных предложений в стратегии развития ЕАЭС
Италия начала проводить тесты на наличие иммунитета на коронавирус у населения Ломбардии
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог