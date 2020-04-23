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Дальнее зарубежье 23.04.2020 19:43

Более 25 тыс. жителей городов США могли заразиться коронавирусом еще до начала массового тестирования на вирус - ученые

Примерно 28 тыс. человек могли заразиться коронавирусом COVID-19 в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Сан-Франциско, до того, как тестирование населения выявило эпидемическую вспышку в США, сообщает издание The Hill со ссылкой на расчеты ученых из Северо-Восточного университета (Бостон).

К таким выводам исследователи пришли на основании модели, которая учитывала параметры распространения вируса в городах типа Нью-Йорка - эпицентра заболевания в США, а также Бостона, Сан-Франциско, Чикаго и Сиэтла. При этом в расчет принимались социальные контакты населения, включая их перемещения по стране на авиалиниях; в модель включались, в том числе, лица со слабыми симптомами заболевания, бессимптомные переносчики и люди, которые никогда не сдавали тест на COVID-19.

The Hill отмечает, что полученные результаты позволили ученым предположить, что уже в начале февраля в ряде городов США распространялся вирус; этой тенденции также способствовали проблемы с тестированием населения на начальных этапах распространения вируса. Поэтому, поясняет газета, к весне в стране в крупных городах могли быть уже тысячи случаев коронавируса.

Между тем, напоминает The Hill, к 1 марта медицинские службы США подтвердили лишь 19 случаев COVID-19 по стране.

В настоящий момент, по информации американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 842 тыс. случаев COVID-19. Скончались 46 785 человек с коронавирусом, выздоровели 76 614.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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