В Белоруссии умерли 60 пациентов с COVID-19, число инфицированных выросло до 8022

В Белоруссии, по состоянию на 23 апреля, умерли 60 человек с коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения.

Всего, по данным на четверг зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19 (на 22 апреля 7281 ).